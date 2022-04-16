В Мурманске выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

На сцене Мурманской областной филармонии вновь выступит симфонический оркестр Мариинского театра – уникальный театральный коллектив, ведущий самостоятельную концертную деятельность, включенный в список 20 лучших оркестров мира. Руководит оркестром Валерий Гергиев – выдающийся дирижёр, художественный руководитель-директор Мариинского театра. Выступление оркестра Мариинского театра пройдет на сцене Мурманской областной филармонии 21 апреля в 19.00.

История оркестра Мариинского театра восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет. Валерий Гергиев возглавил театр в 1996 году, с его приходом репертуар оркестра пополнился гигантским количеством оперных партитур и симфонической музыки. Коллектив исполнил все симфонии Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Малера, Бетховена, произведения Стравинского, Мессиана, Дютийё, Щедрина, Тищенко, Губайдулиной, Канчели и многих других композиторов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, оркестр Мариинского театра и сам маэстро Валерий Гергиев стали частыми гостями на мурманской земле с 2009 года – здесь регулярно проходят знаменитые концерты Пасхального фестиваля. В 2022 году концерты в рамках фестиваля посвящены юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. В рамках Фестиваля также состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей. За 22 дня музыканты и маэстро планируют преодолеть не менее 20 тысяч километров пути и выступить более чем в 25 городах России.

Фото: https://vk.com/murmansound_ru?z=photo-134105031_457244477%2Falbum-134105031_00%2Frev