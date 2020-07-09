В Мурманске взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали мину времён войны

Вечером 8 июля оперативному дежурному Управления Росгвардии по Мурманской области поступила информация об обнаружении на строительной площадке в районе автобазы подозрительного предмета. Для обеспечения безопасности и идентификации опасной находки на место направлены взрывотехники ОМОН «Медведь».

Обследовав предмет, росгвардейцы установили, что перед ними боевая 81 мм минометная мина времён Великой Отечественной войны. В связи с тем, что она представляла опасность, сотрудники группы разминирования ОМОН до приезда следственно-оперативной группы на месте организовали оцепление и обеспечивали безопасность окружающих, после чего передали опасную находку представителям СОГ для проведения экспертизы и принятия решения об уничтожении.

Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался атакам с воздуха в отдельные дни до пятнадцати-восемнадцати раз. На столицу Заполярья в общей сложности было сброшено 185 тысяч бомб и совершено 792 налёта. По количеству и плотности нанесённых по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступает лишь Сталинграду.