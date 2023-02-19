Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 11:00
В Мурманске ярмарка «На Севере – Масленица!» «растянулась» на 9 дней
Хотя в России Масленица в этом году отмечается с 20 по 26 февраля, а в Мурманске ярмарка «На Севере – Масленица!» уже встречает посетителей.
Она открылась вчера на улице Воровского.
Теперь для мурманчан и гостей города ежедневно с 12 до 20 часов будут работать: торговые ряды с сувенирами и подарками; фуд-корт с различными напитками и едой; домик для поздравлений, в котором можно выбрать открытку, подписать и бесплатно отправить своим близким; тематические фотозоны и качели; гигантский аттракцион «Матрёшка».
Например, вчера для юных северян была организована развлекательная программа с подвижными играми и подарками.
Площадка «На Севере – Масленица!» буде работать по 26 февраля включительно.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
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