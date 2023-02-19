В Мурманске ярмарка «На Севере – Масленица!» «растянулась» на 9 дней

Хотя в России Масленица в этом году отмечается с 20 по 26 февраля, а в Мурманске ярмарка «На Севере – Масленица!» уже встречает посетителей.

Она открылась вчера на улице Воровского.

Теперь для мурманчан и гостей города ежедневно с 12 до 20 часов будут работать: торговые ряды с сувенирами и подарками; фуд-корт с различными напитками и едой; домик для поздравлений, в котором можно выбрать открытку, подписать и бесплатно отправить своим близким; тематические фотозоны и качели; гигантский аттракцион «Матрёшка».

Например, вчера для юных северян была организована развлекательная программа с подвижными играми и подарками.

Площадка «На Севере – Масленица!» буде работать по 26 февраля включительно.