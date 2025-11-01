В Мурманске ярмарка «Наша рыба» пройдёт в воскресенье, 2 ноября

В связи с переносом выходных дней в ноябре еженедельная ярмарка «Наша рыба» в торговом центре «Форум» переносится с 1 ноября (суббота) на 2 ноября (воскресенье).

Ярмарка будет работать 2 ноября с 10.00 до 17.00.

Кроме того, с 2 по 4 ноября в Мурманске на улице Воровского пройдёт мобильная ярмарка «Наша рыба». С 12.00 до 20.00 жители и гости города смогут приобрести свежемороженую, копченую, слабосоленую, консервированную и другую рыбную продукцию от местных производителей по ценам ниже рыночных.

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556232/#&gid=1&pid=1