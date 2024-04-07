Мурманская область. Арктика (16+)07.04.24 15:00
В Мурманске юнармейцы почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах
Юнармейцы навели порядок на территории мемориала мурманчанам, погибшим в локальных конфликтах. Участники акции провели митинг, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Как напоминает пресс-служба Северного флота, сквер «Аллея памяти» создан вокруг мемориала мурманчанам, погибшим в Афганистане, вблизи здания театра Северного флота в Первомайском районе Мурманска. Памятник стал центром мемориальной зоны. В память о погибших в локальных конфликтах, над аллеей возвышается стела с колоколом.
От памятника идут две центральные аллеи, где установлены мемориальные плиты с именами северян, погибших в локальных конфликтах.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508006@egNews
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-
Последние комментарии
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
-Скоро в эфире20:15«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:45«Территория». Художественный фильм (12+)23:15Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья больше всего выросли цены на гречневую крупу, мороженую неразделанную рыбу, пищевую поваренную соль-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро – почти на 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Депутат Ирина Просоленко: «Главная цель - это защита здоровья, благополучия и спокойствия наших граждан»