В Мурманске юнармейцы почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах

Юнармейцы навели порядок на территории мемориала мурманчанам, погибшим в локальных конфликтах. Участники акции провели митинг, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Как напоминает пресс-служба Северного флота, сквер «Аллея памяти» создан вокруг мемориала мурманчанам, погибшим в Афганистане, вблизи здания театра Северного флота в Первомайском районе Мурманска. Памятник стал центром мемориальной зоны. В память о погибших в локальных конфликтах, над аллеей возвышается стела с колоколом.

От памятника идут две центральные аллеи, где установлены мемориальные плиты с именами северян, погибших в локальных конфликтах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508006@egNews