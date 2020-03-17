В Мурманске за хищение бюджетных средств осуждён военнослужащий-мошенник

Доказательства, собранные 305 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора младшему сержанту Игорю Протасову, проходящему военную службу по контракту в войсковой части 34667. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что Протасов оказывал содействие должностным лицам отделения кадров указанной войсковой части в подготовке различной документации. Желая незаконно обогатиться, он неоднократно изготавливал подложные документы о своем участии, а также 15 сослуживцев, состоящих с ним в преступном сговоре, в мероприятиях, проводимых без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени. Путём обмана, заверив их у соответствующих должностных лиц, вносил в проекты приказов вышестоящего командования сведения о выплате себе и указанным сослуживцам денежной компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха за привлечение к названным мероприятиям.

По оценкам специалистов, в результате данных действий с июня 2018 года по май 2019 года Протасову и его сообщникам необоснованно были выплачены свыше 1,4 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия эти средства в полном объёме возвращены государству. Учитывая данный факт, а также то обстоятельство, что Протасов раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, решением Мурманского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее по результатам рассмотрения уголовных дел в отношении 15 его сослуживцев, причастных к совершению указанных преступлений, решением этого же суда уголовное преследование в отношении каждого из них прекращено и им назначен судебный штраф, общий размер которого составил 515 тысяч рублей.