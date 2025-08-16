В Мурманске за коррупционное преступление осуждён бывший председатель регионального комитета по тарифному регулированию

Прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета по тарифному регулированию Мурманской области, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество — хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием служебного положения, в крупном размере).

Государственным обвинением доказано, что в 2019 году подсудимый, будучи председателем комитета по тарифному регулированию, обманом похитил у двух подчинённых сотрудниц денежные средства — премии за II и III кварталы 2019 года. Он сообщил им, что деньги нужны для хозяйственных нужд комитета, но распорядился ими по своему усмотрению, получив в общей сумме 922 тысячи рублей.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и представленные доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, штрафа в размере 800 тысяч рублей, а также лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.