В Мурманске заключены контракты на ремонт 26 муниципальных дорог в рамках дорожного нацпроекта

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году будет отремонтировано 26 улиц в Мурманске.

Контракты на выполнение работ по итогам электронных аукционов заключены с победителями: ремонт объектов в Первомайском округе будет вести ООО «АКВАРИУМ», в Октябрьском округе – ООО «СЕВЕР СТРОЙ», дороги в Ленинском округе будет приводить в порядок ООО «Северстрой».

Заказчиком работ выступает Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства». Условия контрактов предусматривают этапность выполнения ремонта, а также окончание работ до 1 сентября 2021 года.