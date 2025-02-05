В Мурманске закончилось строительство Преображенского духовно-спортивного центра при храме «Спас-на-водах»

Региональный Росреестр поставил на кадастровый учёт и зарегистрировал право собственности на вновь построенное здание Преображенского духовно-спортивного центра при храме «Спас-на-водах» Мурманской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Сведения об объекте были внесены в Единый государственный реестр недвижимости 3 февраля 2025 года.

Трехэтажное здание площадью 2673,5 кв. метров не имеет аналогов в стране. Духовно-спортивный центр позволит организовать духовно-спортивное воспитание подрастающего поколения.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова, заявление и необходимые документы на регистрацию вновь построенного объекта были направлены комитетом территориального развития и строительства администрации г. Мурманска в электронном виде. Учётно-регистрационные действия проведены менее чем за 24 часа.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.