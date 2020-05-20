В Мурманске закрыли на карантин экипаж транспортника-рефрижератора

Санитарные врачи закрыли на карантин экипаж транспорта «Выборгский». Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского рыбного порта (ММРП) в своём канале в «Twitter».

«Он («Выборгский») собрал рыбу с траулеров «Таурус» и «Стрелец», заодно забрал сменившийся экипаж, а также больного с траулера «Василий Головнин» с диагнозом, не связанным с COVID19. В Мурманске больного сняли с подозрением на коронавирус», - говорится в сообщении.

Теперь и экипажу «Выборгского», и сменившимся морякам с траулера запрещён сход на берег до 27 мая.

По словам гендиректора компании «ФЭСТ» Юрия Паршева, первый тест больного оказался положительным, второй - отрицательным. Паршев считает: угроза преувеличена, ведь моряки долго были в море.

«В акте санитарно-карантинного контроля сказано, что неблагополучным портом захода для «Выборгского» оказалось... Норвежское море», - пишет ММРП.