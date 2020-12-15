В Мурманске заменили 6 нестандартных лифтов. Подъемные механизмы в доме №5 на улице Самойловой потребовали индивидуального подхода и дополнительного времени.

«Дом 1958 года постройки и потребовал особого подхода к работам по замене лифтового оборудования. Подъемные агрегаты здесь нестандартные, поэтому пришлось заказывать их по индивидуальному проекту, поскольку в этом доме лифтовая шахта меньше, соответственно и кабина лифта более узкая. Также пришлось вносить изменения в документацию по прокладке силового кабеля. Конечно, это потребовало дополнительного времени», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Договор на замену лифтов по дому №5 на улице Самойловой был заключен 24 июня 2020 года с ООО «Объединенные лифтостроительные заводы – Уфа». Стоимость работ составила 12 646 223 рублей. Согласно условиям контракта, заменить лифты должны были в течение 4 месяцев. Однако из-за внесений изменений в проект сроки выполнения работ затянулись. На днях Ростехнадзор принял новые лифты, и они были запущены.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в 2020 году в Мурманске планировалось заменить 179 лифтов в 86 многоквартирных домах. Работы по всем объектам завершены.