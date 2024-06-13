В Мурманске заменили почти 11 тысяч ламп уличного освещения

Работы заняли всего 3,5 месяца и завершились с опережением графика.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, специалисты компании «Россети Северо-Запад» в рамках энергосервисного контракта 11 июня смонтировали последнюю лампу. Ещё один большой плюс — новые яркие светильники установили не только вдоль городских магистралей, но и во дворах многоквартирных домов.

— Оценить, как изменилось качество освещения вдоль мурманских дорог и во дворах, сможем уже осенью. До этого времени специалисты «Россети Северо-Запад» и ММБУ «МурманскГорСвет» будут проводить тестовые включения отдельных участков и обследование оборудования на предмет выявления замечаний, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Напомню, что повысить качество освещения — одно из пожеланий мурманчан, которое мы реализовали в рамках стратегического плана «На Севере — жить», созданного по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Для каждой улицы разработана своя схема расположения ламп с цветовой температурой двух видов. Вдоль проезжей части и во дворах устанавливались панели со светодиодами более теплого света, а в районе пешеходных переходов — с более яркими и дающими нейтрально белый свет, близкий по температуре к солнечному. Это поможет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и существенно повысит качество освещения в Мурманске.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27573&page=1