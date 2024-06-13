Первым представил в избирком региона документы на процедуру выдвижения кандидатов на должность губернатора Мурманской области Андрей ЧибисМосбиржа объявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 11:00

В Мурманске заменили почти 11 тысяч ламп уличного освещения

Работы заняли всего 3,5 месяца и завершились с опережением графика.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, специалисты компании «Россети Северо-Запад» в рамках энергосервисного контракта 11 июня смонтировали последнюю лампу. Ещё один большой плюс — новые яркие светильники установили не только вдоль городских магистралей, но и во дворах многоквартирных домов.

— Оценить, как изменилось качество освещения вдоль мурманских дорог и во дворах, сможем уже осенью. До этого времени специалисты «Россети Северо-Запад» и ММБУ «МурманскГорСвет» будут проводить тестовые включения отдельных участков и обследование оборудования на предмет выявления замечаний, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Напомню, что повысить качество освещения — одно из пожеланий мурманчан, которое мы реализовали в рамках стратегического плана «На Севере — жить», созданного по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

Для каждой улицы разработана своя схема расположения ламп с цветовой температурой двух видов. Вдоль проезжей части и во дворах устанавливались панели со светодиодами более теплого света, а в районе пешеходных переходов — с более яркими и дающими нейтрально белый свет, близкий по температуре к солнечному. Это поможет уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и существенно повысит качество освещения в Мурманске.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27573&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Консультирует юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире15:00«Всеволод Сафонов. В двух шагах от славы». Документальный фильм (12+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Психосоматика. Другая медицина». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В рейтинге переоцененных профессий программисты потеснили чиновников-PRO Валюту (16+)Задавать траекторию для других валютных пар будет биржевой курс юань/рубль – ЦБ РФ-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области чаще всего продолжают обращать внимание в соцсетях на необходимость уборки территорий-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика