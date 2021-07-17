В Мурманске запланировано производство взрывных работ

ООО «Специальные работы» уведомляет о том, что при строительстве объекта «Детский сад в районе домов №№31, 32 по улице Достоевского в городе Мурманске» 16 июля с 17.00 до 20.00 запланировано производство взрывных работ.

Взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлёт осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.