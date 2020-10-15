В Мурманске запрещена стоянка автомашин и ограничено движение всех видов транспорта

Комитет по развитию городского хозяйства областного центра сообщает, что с 1 ноября текущего года будет запрещена стоянка автотранспорта на участке автодороги вдоль дома № 21 по проезду Ивана Халатина.

Ограничения вводятся в целях обеспечения беспрепятственного подъезда спецтехники к детскому образовательному учреждению.

Специалисты просят водителей транспортных средств учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать Правила дорожного движения.

Как сообщает администрация Мурманска, ограничено движение всех видов транспорта и по улице Вице-адмирала Николаева до 25 октября