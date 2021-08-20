В Мурманске запрещено движение всех видов транспорта по улице Воровского

Согласно постановлению администрации города Мурманска №2157, будет освобождена от транспорта, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, а также запрещено движение всех видов транспорта по улице Воровского - от проспекта Ленина до дома №13 по улице Воровского - с 00 часов 23 августа до 00 часов 4 сентября.