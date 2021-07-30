В Мурманске запущен завод по производству оптоволоконного кабеля для трансарктической линии связи

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в открытии завода кабельной продукции АО «Управление перспективных технологий» в Мурманске. Основная функция предприятия – производство оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск – Владивосток. Стартовой точкой проекта станет Териберка, конечной – Владивосток. Линия пройдёт через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск.

«Полярный экспресс» – уникальный проект для Арктики, всего мира и нашей страны. И, конечно, здорово, что основное ключевое производство такого специального кабеля сегодня запущено у нас в Мурманске. Сам проект – это более 12,5 тысячи км оптоволоконного кабеля, обеспечивающего связь между Мурманском и Владивостоком. По сути, больше четверти экватора. Хочу поблагодарить коллег за организацию этой работы, – отметил Андрей Чибис. – Здорово, что у нас созданы в том числе дополнительные высокотехнологичные 300 рабочих мест для наших жителей. Уверен, с учётом тех преференций, которые сегодня есть у Мурманской области, таких производств будет всё больше и больше».

По словам генерального директора АО «Управление перспективных технологий» Алексея Стрельченко, проект под названием «Полярный экспресс» предполагает прокладку 12650 км кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с.

«В настоящий момент мы планируем установить первую очередь кабеля – это порядка 150 км в месяц. Соответственно, в год около 2000 км. Далее мы хотим дойти до 3000 км кабеля в год», – сказал Алексей Стрельченко.

Отметим, что кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надёжную и доступную связь и быстрый Интернет в российской Арктике. «Полярный экспресс» призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП «Морсвязьспутник».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для прокладки линии будет использован целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта «Полярный экспресс» – 2026 год.

Ключевые факты и цифры:

развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути;

создание цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике;

внедрение сберегающих технологий;

обеспечение альтернативы спутниковой связи;

300 новых рабочих мест в Мурманске;

12650 км протяжённость;

1,5 м заглубление кабеля на дно;

150 оптических усилителей;

до 104 тбт/сек пропускная способность;

2026 год – срок реализации проекта.