В Мурманске запускается череда показов иммерсивного променада «Если город заговорит», который будет курсировать по городу всю осень

В регионе стартовал проект, совмещающий в себе экскурсию, прогулку по городу и аудиоспектакль. Автор инициативы - Александра Хаверева – обладательница гранта главы региона на проекты в области современного искусства.

Как сообщает vk.com/murmanculture, мероприятие включало в себя часовую прогулку в наушниках, в которых на всём протяжении маршрута звучала необыкновенная сказка о море. Во время экскурсии участники услышали голос родного города и узнали интересные факты о главных достопримечательностях Мурманска. Маршрут стартовал у Дворца культуры имени С.М. Кирова, проходил вдоль сквера, площади Пять Углов, железнодорожного вокзала и заканчивался флешмобом на Морском вокзале.

Одним из партнёров проекта выступил областной Дворец культуры им. С.М. Кирова, артисты которого приняли участие в создании экскурсии и «подарили» свои голоса достопримечательностям столицы Кольского Заполярья.

Отметим, что премьера запускает череду показов иммерсивного променада «Если город заговорит», который будет курсировать по городу всю осень.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262563%2Fwall-139605315_19691