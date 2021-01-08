В Мурманске заработал 150-метровый термометр

Завершена модернизация архитектурной подсветки дымовой трубы Мурманской ТЭЦ, расположенной на улице Шмидта областного центра. Теперь это не просто 150-метровая труба – это настоящий термометр.

Технология была выбрана с учётом северных условий – тёмной полярной ночи и яркого полярного дня. С помощью светодиодных светильников и системы управления на термометре будет отражаться текущая температура наружного воздуха.

Высота необычного прибора 65 метров, благодаря чему его видно в радиусе 3 км. Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников. Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры. Цифры и шкала реализованы при помощи 102 монохромных светильников белого цвета. Все осветительное оборудование имеет стойкость к атмосферным явлениям и УФ-излучению от солнца.

Измерение температуры производится от датчика, установленного около дымовой трубы. По окончании пуско-наладочных работ на термометре будут отображаться данные с сайта Гидрометцентра России, сообщает региональное Министерство информационной политики.