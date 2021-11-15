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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.21 09:00

В Мурманске зарегистрировано свыше 850 электронных ипотек за последние 2 месяца

Управление Росреестра по Мурманской области участвует в проекте «Электронная ипотека за один день». С момента подключения всех субъектов РФ к этому проекту за сентябрь и октябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 141,5 тысячи ипотек менее чем за 24 часа.

По словам заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, ведомство уделяет большое внимание повышению доли электронных услуг и переводу рынка ипотеки в электронный формат для удобства и экономии времени граждан. Согласно статистике, каждая третья ипотечная сделка в России регистрируется в рамках проекта «Электронная ипотека за один день».

«Сокращённый срок регистрации – это одно из главных преимуществ электронного оформления ипотеки. В Мурманской области в целом за прошедшие 10 месяцев было зарегистрировано 6670 ипотек, из них 54% – в электронном виде от общего показателя. Вместе с тем, за последние два месяца процент электронной ипотеки в регионе увеличился до 70,3%. За сентябрь-октябрь текущего года было зарегистрировано 869 электронных ипотек. Несомненно, проект «Электронная ипотека за один день» - это быстро, удобно и безопасно, популярность данной услуги продолжает расти», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Растущий спрос на электронные услуги на рынке недвижимости подчеркивают представители бизнес-сообщества.

«Электронная регистрация ипотеки существенно сокращает время оформления документов и позволяет клиентам не посещать офисы МФЦ. Для ВТБ приоритетно развивать цифровые клиентские сервисы и упрощать кредитные процессы. Мы видим, что услуга электронной регистрации ипотеки пользуется повышенным спросом у наших клиентов. Сегодня в сегменте розничного бизнеса в ипотеке доля таких сделок составляет порядка 60%, а в рефинансировании она достигает почти 100%», – сообщил член Общественного совета при Росреестре Антон Вовк, руководитель департамента залогов, старший вице-президент банка ВТБ.

 

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Последние комментарии

Игорь
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Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
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