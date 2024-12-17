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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 15:30

В Мурманске заселяют новый многоквартирный жилой дом на улице Успенского

Сегодня губернатор Андрей Чибис вручил ключи от первых восьми квартир переселенцам из аварийного фонда и детям-сиротам.

«Это уже четвертый дом, который мы сдали с конца декабря прошлого года. Добротный, 128 отделанных квартир, теплый, качественно построен, спасибо строителям. Скоро заработает еще архитектурная подсветка, чтобы в полярную ночь было комфортно. Квартиры здесь предназначены тем, кто давно ждал переселения, а также детям, оставшимся без попечения родителей. Мы выполняем свои обязательства. Мы пообщались с собственниками, кто-то ждал переезда из «деревяшек» 40 лет, кто-то 44 года, кто-то 50 лет. Важно, что мы смогли запустить этот процесс и наращиваем темпы строительства, ввода жилья и переселения из старого фонда. Планы у нас большие», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что подписан ряд соглашений с застройщиками и в ближайшие 10 лет в регионе планируют построить порядка миллиона квадратных метров жилья.  

«Конечно, тот инструмент, который сегодня у нас есть благодаря решению президента Владимира Путина о введении Арктической ипотеки, и сохранение этого инструмента до 2030 года – это серьезный стимулирующий механизм по развитию жилищного строительства в Арктике и Мурманской области. Ставка у нас в регионе 2%. Это серьёзный толчок. И раскачка рынка жилищного строительства, помимо госзаказа, которым мы сейчас занимаемся, это еще и программа «Свой дом в Арктике», по которой уже построено в регионе более 900 домов. Это в том числе стало стимулом, чтобы крупные застройщики оценили Мурманскую область как рынок с высоким спросом и готовностью людей вкладывать в жильё здесь, на Севере», – сказал губернатор. 

В доме на Успенского 128 жилых помещений проектной площадью более 5,5 тысячи кв. метров. В их числе студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. В квартирах предусмотрены балконы с панорамным остеклением. Все конструкции и материалы современные и максимально подходят для эксплуатации в климатических условиях Крайнего Севера. 96 квартир в новом доме будут предоставлены переселенцам из аварийного жилья, 32 квартиры – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

«Территория 4-этажного дома на 4 подъезда уже благоустроена – заасфальтированы проезды и тротуары, обустроена контейнерная площадка, парковка, система освещения, небольшая зона отдыха, а также спортивная и детская площадки с оборудованием, – отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин. – Спасибо губернатору Мурманской области Андрею Чибису за внимательное отношение к жилищному строительству в городе Мурманске, и ту поддержку, которую правительство региона оказывает муниципалитету».

В числе тех, кому сегодня вручили ключи – Нина Ивановна Попова. Много лет она работала на мурманском рыбокомбинате, с 1978 года жила в деревянном доме на Калинина, а затем – в маневренном жилом фонде. На Успенского вместе с дочерью они получили просторную двухкомнатную квартиру.  

«На Калинина у нас не было туалета, за водой ходили на улицу. Так жили с 1978-го по 2017 год, после дом снесли, и мы перебрались во временный фонд. Очень долго ждали своё жильё и несколько дней назад нас оповестили о вручении ключей. Это большая радость! Здесь все отделано, кухни большие, коридоры, хорошая постройка. Планируем после Нового года въехать», – подчеркнула северянка.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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