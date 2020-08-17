В Мурманске заведующая аптекой по инициативе прокуратуры привлечена к административной ответственности за нарушения лицензионного законодательства

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска была проведена проверка исполнения требований лицензионного законодательства в фармацевтической деятельности. В ходе её в одной из аптек на территории округа выявлены нарушения температурного режима при хранении ряда лекарственных препаратов.

Кроме того, в нарушение требований законодательства, Минимального ассортимента на момент проверки в аптеке в реализации отсутствовал лекарственный препарат минимального ассортимента, необходимый для оказания медицинской помощи.

За допущенное нарушение лицензионного законодательства прокуратурой возбуждено в отношении заведующей аптекой дело об административной правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

Мировым судьей должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.