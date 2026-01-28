В Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22В жилом районе Дровяное открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Мурманская область. Арктика (16+)28.01.26 10:15

В Мурманске завершает свою работу Театральный форум Северо-Западного федерального округа

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 26 января в Мурманске начал работу Театральный форум Северо-Западного федерального округа. Мероприятие организовано Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Его ключевая цель — разработка концепции развития театрального искусства в России до 2035 года.

«Мы сознательно выбрали для проведения форума не Санкт-Петербург, а самую северную столицу — Мурманск, чтобы взглянуть на развитие театра с особой, арктической перспективы. Каждый федеральный округ вносит свои уникальные акценты в общую концепцию. Например, на Северном Кавказе ключевой темой стали национальные театры. Здесь, на Севере, мы обсудим особенности работы в условиях отдалённых территорий, что актуально и для Мурманска как столицы Арктики, так и для других регионов. Главное, чтобы театр будущего оставался живым, развивающимся организмом, чутко реагирующим на современные требования и события. Но при этом бережно хранил свою классическую основу и высочайший профессиональный уровень», — отметила заместитель председателя Союза театральных деятелей России Надежда Скляр.

Напомним, в форуме принимают участие около 120 представителей театрального сообщества, экспертов и руководителей культурных учреждений из регионов Северо-Запада России. Это уже пятый в серии форумов, посвящённых разработке масштабной Концепции. Ранее мероприятия уже прошли в Красноярске, Грозном, Рязани и Екатеринбурге.

На открытии форума с приветственными словами к гостям обратились министр культуры Мурманской области Ольга Обухова и председатель комитета по культуре администрации города Мурманска.

«От имени правительства и губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса сердечно приветствую всех участников на этом знаковом мероприятии. Развитие театральной сферы — одно из приоритетных направлений нашей стратегии «На Севере — жить!». Так, в рамках губернаторского плана и президентских нацпроектов капитально отремонтированы областные драматический театр и театр кукол, работает великолепная мурманская театральная школа, действуют более 70 самодеятельных коллективов. Нам действительно есть что показать и чем поделиться. Сегодня как никогда важна миссия театра. Вы не просто творцы, а те, кто поднимает культурное знамя и ведет за собой общество. Желаю всем участникам плодотворной работы, чтобы голос Арктики был услышан на этой сессии, и чтобы эти три дня стали временем вдохновения и рождения значимых идей для будущего всего российского театра», — отметила Ольга Обухова.

«Сегодняшний форум — историческое событие для театральной жизни города-героя Мурманска и всей нашей области. Благодаря работе регионального отделения Союза театральных деятелей мы принимаем коллег из регионов Северо-Запада в знаковый год — 150-летия СТД России. Признательны центральному аппарату СТД за оказанное доверие и уверены, что эти три дня насыщенной работы, профессионального общения и знакомства с нашими театрами, как профессиональными, так и любительскими, будут исключительно плодотворными. Мы надеемся внести весомый вклад в формирование концепции развития отечественного театра до 2035 года», — подчеркнула председатель Мурманского регионального отделения СТД РФ Елена Крынжина.

Программа форума включает панельные дискуссии, экспертные лекции и мастер-классы, посвящённые стратегическому развитию театральной отрасли. Среди ключевых тем — поддержка школьных театров, современные управленческие практики, театральный фандрайзинг и культурные инструменты осмысления исторических событий.

Участникам форума показали торжественный концерт в Дворце культуры имени С.М. Кирова. Гостям представили театрализованный пролог «Там, где море встречается с океаном» в исполнении воспитанников Детской театральной школы и представителей театров Мурманска, а также выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Акманова.

У участников насыщенная программа. Форум заканчивается 28 января. Его результаты войдут в общие наработки по подготовке концепции развития театрального искусства России до 2035 года. Финальная версия будет представлена на Всероссийском форуме с участием наиболее активных представителей всех региональных этапов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561211/#&gid=1&pid=2

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
