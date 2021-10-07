В Мурманске завершается капитальный ремонт крыш и фасадов трёх домов. Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Олег Бубнов в ходе еженедельного объезда проверил, как идут работы на объектах.

«Во всех трёх домах – на Коминтерна, 9/1, Самойловой, 6 и Егорова, 13 – проводится капитальный ремонт крыши и фасада. Объекты находятся в разной степени готовности. Так на Коминтерна, 9/1 работы завершены в полном объёме, в том числе подрядчик очистил и обновил мемориальные доски. Осталось предоставить исполнительную документацию», – отметил Олег Бубнов.

На Самойловой, 6 активно идёт финишная окраска фасада. Торцы дома, выходящие на улицу Капитана Егорова, уже подготовлены под красочный мурал, который создадут на фасаде художники. Все работы по капитальному ремонту фасада и крыши должны завершиться до конца октября.

Как подчеркнул Олег Бубнов, капремонт этих многоквартирных домов был запланирован на 2029-2036 годы. Благодаря актуализации краткосрочного плана и субсидии из бюджета Мурманской области работы удалось провести намного раньше.

Как сообщает региональное Министерство строительства, капитальный ремонт крыши и фасада дома №13 на улице Капитана Егорова проводится за счёт взносов собственников помещений в многоквартирных домах. Подрядчик уже завершил окраску фасада, работы на кровле будут закончены до конца октября.