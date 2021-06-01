В Мурманске завершается отопительный сезон

Постановлением администрации города Мурманска от 01.06.2021 №1475 решено с 00 часов 3 июня отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учетом технической возможности и установленными лимитами на 2021 год.