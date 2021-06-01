Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 17:45
В Мурманске завершается отопительный сезон
Постановлением администрации города Мурманска от 01.06.2021 №1475 решено с 00 часов 3 июня отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.
В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учетом технической возможности и установленными лимитами на 2021 год.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Легенды науки». Документальный цикл (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 22 копейки, доллар теряет почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В ММТП продолжается обработка партий основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию