В Мурманске завершается перекладка крупного участка сети теплоснабжения от улицы Генерала Журбы до проспекта Ленина.

Общая протяжённость участка составляет 627 погонных метров в двухтрубном исполнении. Замене подлежали старые трубы 1988 года укладки. Им на смену пришли новые, в пенополиуретановой изоляции.

В общей сложности этот участок сетей обеспечивает ресурсами жителей 8 многоквартирных домов, а также административные здания, здание кукольного театра и военного госпиталя. Ювелирная работа потребовалась от подрядчиков в районе домов №№29-31 по проспекту Ленина, где проходит единственный заезд во дворы. Для обеспечения доступа к МКД авариных служб и скорой помощи был организован дополнительный проезд. Земляные работы проводились в несколько этапов с учётом комфорта жильцов.

В ходе капитального ремонта энергетики задействовали десяток единиц различной техники: автокран, манипулятор, погрузчик, самосвал и т.д. Все этапы работ согласовывались и синхронизировались с администраций муниципалитета, управляющими и ресурсоснабжающими компаниями.

Мероприятия реализуются в рамках проекта по реконструкции линейных объектов Октябрьского округа Мурманска.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, учитывая большой объём капитального ремонта, работы по 9 участкам были начаты в конце апреля, когда в Мурманске еще продолжался отопительный сезон. Для того, чтобы не оставлять потребителей без горячей воды, были проложены временные перемычки и трубопроводы.

Проект стоимостью свыше 400 млн рублей (80% из которых – средства займа Фонда развития территорий) реализуется в том числе в рамках плана «На Севере – жить». Все работы запланированы к выполнению в 2023 году.