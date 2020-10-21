В Мурманске завершается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках проекта по улице Марата закончены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, сообщили в комитете по развитию городского хозяйства. Площадь отремонтированной проезжей части – свыше 8800 квадратных метров, тротуаров – 4100 квадратных метров.

За каждым этапом работ строго следили специалисты организации, осуществляющей строительный контроль.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта запланировано привести в порядок 40 объектов улично-дорожной сети на территории Мурманской области, 27 из которых – в городе Мурманске.