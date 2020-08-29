В Мурманске завершается реконструкция двора на улице Зои Космодемьянской, 7-11

Ремонт придомовой территории выполняется в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Выполнение работ на объекте вчера проконтролировали глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат городского совета Виктор Хабаров.

– Этот объект ещё не закончен, но наши требования по асфальтированию дворов к 1 сентября выполнены, – подчеркнул Евгений Никора. – По покрытию дороги и тротуара существенных замечаний нет, но при этом я не могу сказать, что удовлетворен работой, пока не увижу готовый результат. Окончательный вывод будет сделан в середине сентября.

Подрядчик частично реконструировал инженерные сети, заменил асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроил контейнерную площадку, модернизировал систему наружного освещения, отремонтировал две лестницы. Осталось уложить покрытие автопарковки и установить детскую площадку. С этими работами строители должны справиться до 15 сентября.

Во время осмотра строительной площадки выяснилось, что жильцы двора выступили с инициативой установки шлагбаума, который ограничит проезд автомобилистов к территории школы № 17 и гимназии № 7, расположенных за домом № 11 на улице Зои Космодемьянской.

– Этот вопрос лежит в сфере ответственности управляющей компании, и необходимо договариваться с обслуживающей организацией. Для этого северянам придётся сначала прийти к общему мнению при помощи голосования на общем собрании жильцов многоквартирного дома, – прокомментировал Виктор Хабаров.