ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир продолжает удивлять даже в условиях пандемииВ Мурманске пройдут пробные топки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.20 08:45

В Мурманске завершается реконструкция двора на улице Зои Космодемьянской, 7-11

Ремонт придомовой территории выполняется в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Выполнение работ на объекте вчера проконтролировали глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутат городского совета Виктор Хабаров.

– Этот объект ещё не закончен, но наши требования по асфальтированию дворов к 1 сентября выполнены, – подчеркнул Евгений Никора. – По покрытию дороги и тротуара существенных замечаний нет, но при этом я не могу сказать, что удовлетворен работой, пока не увижу готовый результат. Окончательный вывод будет сделан в середине сентября.

Подрядчик частично реконструировал инженерные сети, заменил асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроил контейнерную площадку, модернизировал систему наружного освещения, отремонтировал две лестницы. Осталось уложить покрытие автопарковки и установить детскую площадку. С этими работами строители должны справиться до 15 сентября.

Во время осмотра строительной площадки выяснилось, что жильцы двора выступили с инициативой установки шлагбаума, который ограничит проезд автомобилистов к территории школы № 17 и гимназии № 7, расположенных за домом № 11 на улице Зои Космодемьянской.

– Этот вопрос лежит в сфере ответственности управляющей компании, и необходимо договариваться с обслуживающей организацией. Для этого северянам придётся сначала прийти к общему мнению при помощи голосования на общем собрании жильцов многоквартирного дома, – прокомментировал Виктор Хабаров.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
MORI
26.08.20 08:18
Незаменимый человек для Арктики! Он подписал договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом оке
Комментарий к новости:Новую Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам обеспечения интересов России в Арктике возглавит Дмитрий Медведев
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:30«Мегрэ». Художественный сериал, 15 серия (12+)20:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 60 копеек, евро – на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Африканда готова к отопительному сезону-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 августа-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 628 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика