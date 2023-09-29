В Мурманске завершается реконструкция дворовой территории на проезде Связи

Вчера ход ремонтных работ на территории возле домов №№4-28 по проезду Связи в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» осмотрел глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, рабочие завершили обустройство дождевой канализации и тротуарных ступеней, обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Установлен бортовой камень, отремонтированы колодцы. На территории появились детская и спортивная площадки.

— Подрядчику осталось установить скамейки и контейнерные площадки, подключить освещение. До завершения работ осталось немного времени, совсем скоро жители домов смогут оценить обновленное пространство, — отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году работы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» затрагивают территории около 28 многоквартирных домов: ул. Халтурина, 1, 3; пр-д Связи, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Карла Маркса, 40, 42, 44; просп. Ленина, 19, 21, 23; ул. Полярные Зори, 2; ул. Карла Маркса, 45, 47, 49, 51 и просп. Ленина, 63, 65.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25784&page=1