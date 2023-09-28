В Мурманске завершается реконструкция стадиона «Юность»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера посетил спортивный объект, расположенный по адресу: ул. Героев Рыбачьего, 8, и оценили ход работ.

— Реконструкция близится к завершению. Стадион «Юность» станет полноценной базой для тренировок заполярных спортсменов и одной из самых современных спортивных арен в городе. Что особенно важно — жители также смогут посещать его круглогодично, — отметил Юрий Сердечкин.

На сегодняшний день подрядчик завершил работы по разработке котлована и разборке грунта, установке опор освещения. Выполнен монтаж геотекстиля под нижний слой беговой дорожки, установлен бортовой камень и лотки, подъездная дорога заасфальтирована. Рабочие укладывают искусственный газон.

Как сообщает администрация города Мурманска, после завершения реконструкции на стадионе появятся три беговых дорожки, современное покрытие для занятий футболом, оборудование для занятий хоккеем с мячом, новая дренажная система, качественное освещение, удобная зрительская трибуна. Объект станет не только местом для тренировок воспитанников МАУ СШ №6, посещать его смогут все желающие.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25773&page=1