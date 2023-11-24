В Мурманске завершается реконструкция здания будущей художественной школы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера ход работ на объекте, расположенном по адресу ул. Полярной Дивизии, 1/16, оценил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Ремонт художественной школы проводится в рамках национального проекта «Культура».

Завершена окраска фасада здания, смонтирована архитектурная подсветка, в коридорах второго, третьего и четвертого этажей, а также на лестничной клетке уложена плитка. В начале ноября объект подключён к теплоснабжению.

Как сообщает администрация города Мурманска, подрядчик монтирует системы отопления и вентиляции, электрические сети. Проводится финишная отделка внутренних помещений, благоустройство территории, монтаж пожарно-охранной сигнализации. В ближайшее время в здании будет установлен пассажирский лифт.

- Здание школы построено в 1937 году, поэтому все работы по реконструкции проводятся с особым, бережным подходом. Совсем скоро объект будет сдан в эксплуатацию, а в учебных классах появятся юные художники и скульпторы, - отметил Юрий Сердечкин.

В новом здании художественной школы разместятся классы живописи, скульптуры и художественной керамики, кабинеты истории искусств, библиотека, а также конференц-зал.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26177&page=1