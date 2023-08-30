В Мурманске завершается ремонт дорог к образовательным и досуговым учреждениям в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе активно приводятся в порядок дороги к социально значимым объектам.

С самого начала реализации дорожного проекта в зоне особого внимания дорожников находятся маршруты к школам, досуговым учреждениям и спортивным объектам - проводится не только ремонт самих дорог, но и повышается безопасность движения на них: на отремонтированную дорогу наносится разметка, обустраиваются пешеходные переходы, тротуары, устанавливаются светофоры, барьерные ограждения и знаки.

Так уже отремонтированы: улица Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул.Шевченко), ведущая к Нахимовскому училищу; улица Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича), дорога к рыбопромышленному колледжу; проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной. Теперь можно безопасно и с комфортом добраться до школы №18, строительного колледжа, музыкальной школы и детской поликлиники №5; - в Росляково на улице Молодёжная обновлён проезд к школе № 4.

Близится к завершению ремонт двух участков дороги к Семёновскому озеру: проспект Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнеростинского шоссе) и улица Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин). Это одна из самых оживленных магистралей района, ведущая к прогимназии №61. На проезжей части подрядчик обновил дорожное полотно и ведёт работу по ремонту и асфальтированию тротуаров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в высокой степени готовности объекты: подъездная дорога к Центру детского и юношеского туризма «Парус» (выполнение – 98%); улица Коммуны, ведущая к одному из учебных корпусов Мурманского арктического университета.

«Очень важно, чтобы путь ребёнка в школу и другие образовательные учреждения был максимально безопасным и комфортным. Ежегодно на объектах нацпроекта в Мурманске возле школ обустраивают пешеходные переходы, тротуары и при необходимости обустраиваются искусственные дорожные неровности», - прокомментировала Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru