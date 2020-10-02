В Мурманске завершается ремонт дороги на улице Радищева

Рабочие занимаются заменой тротуарного покрытия. На объекте задействованы 10 человек и 4 единицы дорожной техники. В целом ремонт выполнен на 91%. После завершения общего цикла работ на проезжей части и тротуарах обновится более 26 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

За каждым этапом работ строго следят специалисты организации, осуществляющей строительный контроль.

Ремонт социально важного участка улично-дорожной сети города ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.