В Мурманске завершается ремонт фасада детского сада №74

Подрядчик вышел на финальный этап работ. Фасад утеплён, сделана обрешётка под крепление декоративных панелей, монтаж которых начнётся в ближайшее время. Цветовое решение по отделке фасада принимали квалифицированные специалисты, в том числе детские психологи и педагоги.

Стоит отметить, что проектом предусмотрено не только обновление фасада, в ходе работ были частично заменены деревянные конструкции стен второго этажа на газобетонные блоки. Кроме того, выполнен ремонт крылец с устройством новых козырьков, а также установлена новая система освещения по периметру здания для освещения прилегающей территории.

Детский сад №74 - одно из образовательных учреждений, которое реконструируется по программе ремонта фасадов. В следующем году в областном центре эта работа будет продолжена в других детских садах и школах. Это делается не только из эстетических соображений, а в первую очередь для создания максимально комфортных условий для юных мурманчан.