В Мурманске завершается ремонт нового корпуса ДЮСШ №1

Детско-юношеская спортивная школа №1 — старейшая в городе Мурманске. Она была открыта в 1952 году. В учреждении функционируют три отделения: спортивная акробатика, женская спортивная гимнастика и мужская спортивная гимнастика. Всего в школе занимаются 495 юных мурманчан.

Для комфорта педагогов и воспитанников в 2018 году было принято решение открыть для школы дополнительный корпус. Сейчас в помещении, расположенном по адресу улица Александра Невского, 93, завершаются ремонтные работы. Здесь готовят специализированные залы для занятий акробатикой.

Как сообщает администрация города Мурманска, уже закончено устройство вентиляции, отремонтированы системы канализации, водоснабжения и отопления. Приведены в порядок раздевалки и душевые. В январе в спортивном зале установят необходимое для занятий оборудование.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23964&page=1