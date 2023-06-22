В Мурманске завершается ремонт одной из старейших школ города

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера оценил ход ремонтных работ в СОШ №1 (ул. Капитана Буркова, 31).

Напомним, это образовательное учреждение основано в 1935 году, а в 2019/2020 учебном году в 18 классах обучался 451 ребёнок.

На сегодняшний день завершён ремонт кровли и фасада здания, усилен фундамент. Рабочие проложили наружные сети канализации и водоотвод, установили индивидуальных тепловой пункт. На территории школы появились спортивные площадки с тренажёрами.

— Объект был сложный, достаточно долго длился ремонт, но сейчас мы находимся на финишной прямой, — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — ПАО «НОВАТЭК» взяло на себя закупку современного оборудования. С уверенностью можно сказать, что школа № , одна из старейших школ города, будет самой современной с точки зрения оборудования и учебного процесса.

Как сообщает администрация города Мурманска, в работе — монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, отделка первого и второго этажа. В ближайшее время подрядчик займётся финишной отделкой спортивного зала, также будут выполнены работы в актовом зале, смонтированы вентиляция, системы видеонаблюдения и локально-вычислительная сеть.

1 сентября в образовательном учреждении начнётся учебный процесс.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25206&page=1