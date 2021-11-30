В Мурманске завершается строительство детских садов на улицах Капитана Орликовой и Достоевского

В Мурманске в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство детских садов на улицах Капитана Орликовой и Достоевского. Ход работ на объектах проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Оба детских сада находятся на завершающем этапе строительства. На сегодняшний день здания возведены, завершен монтаж кровельного покрытия. Активно ведется внутренняя отделка. На Достоевского все буровзрывные работы и работы по благоустройству были завершены до наступления холодов. Рабочим осталось смонтировать витражи, уложить напольное покрытие и покрасить стены», – отметил Алексей Грачиков.

На улице Капитана Орликовой подрядчик заканчивает монтаж вентилируемого фасада, подходят к концу работы по внутридомовым инженерным системам.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» строится еще два детских сада: в Североморске – на 220 мест и в Алакуртти – на 75 мест. В Мурмашах на улице Причальной новый детский сад на 75 мест уже принял воспитанников.