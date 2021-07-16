В Мурманске завершается строительство детской и спортивной площадки в районе дома №11 по улице Гвардейской

На площадке появилась игровая зона с каруселями, качелями, гимнастическими элементами и батутом.

Сегодня глава администрации города Мурманска оценил итог проделанных работ.

– Строительство детских и спортивных площадок реализуется в рамках стратегического плана «На Севере - жить» и его столичной составляющей — «Наш Мурманск», – отметил Евгений Никора. – Работы на объекте близки к завершению. Вокруг детской площадки осталось установить уличное освещение. Также планируется озеленение и благоустройство примыкающей территории рядом с игровым комплексом.

Напомним, что помимо этого объекта в рамках плана в Мурманске завершается строительство детской площадки в районе дома №7 по проезду Ледокольному и спортивного игрового комплекса около дома №7/2 по улице Ушакова.