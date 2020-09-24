В Мурманске завершается восстановление подъезда частично разрушенного от взрыва дома на улице Свердлова

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев побывал на строительной площадке и проверил уже выполненные работы.

Напомним, в марте 2018 года в квартире № 17 дома № 6 корп.1 по улице Свердлова произошел взрыв бытового газа, в результате чего первый подъезд был частично разрушен.

– Перед нами стояла действительно непростая задача, – отметил Андрей Сысоев. – Специалисты оценили несущую способность здания, разработали сложнейшие инженерные решения по замещению разрушенных конструкций.

На сегодня проделана большая работа по реконструкции пострадавшей секции дома. Заново возведены стены, усилены несущие элементы, заменены оконные блоки, установлена временная кровля. На объекте проведены все необходимые технические экспертизы.

К косметическому ремонту в квартирах и обновлению фасада здания рабочие приступят лишь после того, как специалисты НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» заменят кровлю.

Андрей Сысоев добавил, что муниципалитет очень хорошо понимает высокий уровень собственной ответственности за безопасность горожан, поэтому и оставшиеся работы будут выполнены качественно, в соответствии с требованиями.