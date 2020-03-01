В Мурманске завершаются народные гулянья, посвященные празднованию Масленицы

Вчера в областном центре праздничные мероприятия прошли в разных округах города. В детском городке «Сказка» гостей встретил коллектив ДК Ленинского округа. Для любителей угощений прошел конкурс «Тещины блины». Не оставили равнодушными зрителей кулачные потешные бои. Также для гостей прошли мастер-классы по прикладному искусству, с яркой творческой программой выступили танцевальные и вокальные коллективы. Настоящим украшением мероприятия стала ярмарка изделий народного творчества и тематическая фотозона. Малышам понравилось общаться с ростовыми куклами. Все участники праздника с удовольствием участвовали в традиционных масленичных хороводах.

- Детский городок стал настоящей зоной притяжения для мурманских семей, - отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. - Здорово, что в Мурманске с каждым годом таких мест, где можно отметить праздники вместе, появляется всё больше и больше.

- Мы очень старались, чтобы «Сказка» понравилась всем и детям, и взрослым, - рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. - Сегодня мы видим здесь много радостных и довольных мурманчан, которые отдыхают в «Сказке» семьями и в будни, и в праздники.

Артисты ДК «Первомайский» представили праздничную концертную программу с яркими творческими номерами и играми на площади в районе дома № 101 по Кольскому проспекту. Здесь же открылась ярмарка с угощениями, сувенирами и мастер-классом по изготовлению масленичной куклы.

Театрализованный праздник прошёл и на площади у ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково). Для горожан выступили творческие коллективы. Для самых юных северян работали аттракционы и аниматоры.

Яркое прощание с Масленицей состоится сегодня в центре города - на площади Пять Углов. С 12 часов начнётся праздничная торговля, где можно будет попробовать различные угощения: блинчики с морошковым вареньем, морсы из северных ягод и фруктовый чай, северную уху и многое другое. В 12.30 стартуют игровые площадки: «Зимние забавы», «Играй гармонь», «Мурманские солнышки», «Блинный забег», «Разгуляй», «Родной двор - родной город», «Саамский футбол».

В 14 часов на главной сцене начнётся праздничный концерт лучших творческих коллективов города Мурманска.