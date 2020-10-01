В Мурманске завершаются работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин проинспектировал ход ремонта улично-дорожной сети, который проводится в Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Действующие подрядчики укрепили свои силы дополнительными мощностями, привлекли работников и технику со стороны, и скорость работы к концу сентября увеличилась.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на улице Загородной выполняется укладка нижнего слоя асфальта. Здесь наблюдается отставание от графика, однако процент выполнения работ уже превышает 60%. Здесь и на проезде вдоль 302 квартала подрядчик приступает к созданию выравнивающего слоя асфальта.

Завершены работы в нижней части улицы Алексея Генералова. Уложен асфальт на дороге, а также завершено обустройство тротуаров. В верхней части улицы формируется дорожная одежда.

Активно ведутся работы на улице Николаева, здесь выполняется монтаж бордюрного камня, продолжается уплотнение щебеночного слоя. Тротуары подготовлены к укладке асфальта. Капитальные работы продолжаются на улице Инженерной.

«Картина, которую мы сегодня видим, выглядит более оптимистично, чем то, что доводилось наблюдать до сих пор. На данный момент в рамках проекта БКАД на 18 участках улично-дорожной сети в Мурманске уже уложен асфальт. Ещё 8 объектов планируется завершить в октябре. Но всё же темпы далеки от идеала. Трудности этого сентября преподали нам уроки, которые помогут на следующий год улучшить качество работ в городе и усовершенствовать взаимодействие с подрядчиками», – отметил Юрий Сердечкин.

Вице-губернатор осмотрел также и участки трасс, которые предлагается отремонтировать в следующем году. Перечень этих объектов будет формироваться, исходя из состояния дорог и предложений мурманчан.