В Мурманске завершаются работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Накануне заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин и заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова выехали с проверкой на дороги города Мурманска. Они оценили ход работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2020 году в Мурманске в рамках дорожного нацпроекта должен быть завершен ремонт 26 дорог, ещё одна, по улице Солнечной, – в 2021 году.

«К настоящему моменту на 21-ом объекте дорожное покрытие уложено полностью, еще на двух – частично. Самое главное сейчас – уложить асфальт до выпадения снега. Поэтому акцент нашего объезда не на готовые объекты, а на проблемные. Не так много дорог на данный момент без дорожного покрытия, но это болевые точки, на которые подрядчик должен направить все силы. Из них два – объекты капитального ремонта, особенно сложные и трудозатратные», – отметил Юрий Сердечкин.

Капремонт на улице Инженерной осложнялся необходимостью дополнительного переоборудования сетей, но сейчас здесь уже выполнено около половины работ. В ходе проверки подтвердились жалобы пользователей социальных сетей на отсутствие ограждений на объекте. Необходимые меры будут приняты в ближайшее время.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ещё один капитальный объект, где ожидается устройство дорожной одежды – улица Нахимова. Здесь установлены бордюры и уплотняется щебеночный слой проезжей части. Подрядчик сохраняет достаточный темп работ, а большое количество техники и рабочих на объекте говорит о положительной перспективе ремонта.

На улице Героев Рыбачьего ремонт не является капитальным, и процент выполнения уже превышает 92. Уже скоро приведение дороги в норму будет завершено.

Заказчик – администрация города – и профильное министерство ежедневно проводят мониторинг хода работ в Мурманске. Проект «БКАД» остается на постоянном контроле курирующего заместителя губернатора.