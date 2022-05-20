В Мурманске завершён капитальный ремонт кровли и фасада дома, пострадавшего от взрыва газа

В Мурманске кампания по капитальному ремонту домов входит в активную стадию. В ходе традиционного еженедельного объезда генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова проверила темп работ сразу на нескольких объектах.

«На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту дома №6 корпус 1 на улице Свердлова. Конечно, объект особенный. Из-за взрыва газа, произошедшего в 2018 году, стены уже не выполняли свои теплотехнические функции, поэтому фасад утеплили и обшили сайдингом», – отметила Юлия Барсукова.

Также подрядчик на кровле отремонтировал стропильную систему, утеплил чердачное перекрытие, уложил новое покрытие из профлиста и установил ограждение и снегозадержатели. На эти работы потребовалось чуть меньше полугода. Сейчас идет проверка исполнительной документации и подготовка к комиссионной приёмке работ.

«Кроме того, до конца года мы планируем восстановить газоснабжение первого подъезда, которое также было повреждено из-за взрыва газа. Сейчас идёт составление сметы и выбор подрядной организации», – подчеркнула Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в ходе объезда генеральный директор Фонда также проконтролировала, как идет капитальный ремонт крыши и внутридомовых инженерных сетей дома №22 на улице Октябрьской. За месяц рабочие успели демонтировать старое покрытие и закрыть вскрытую часть пленкой. Сейчас идет замена мауэрлата и восстановление вентиляционных шахт. Также подрядчик заменил верхний розлив холодного и горячего водоснабжения. Сейчас идет замена непосредственно самих сетей водоснабжения и водоотведения в квартирах. Единственная проблема, с которой столкнулись рабочие – это недопуски в квартиры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/