В Мурманске завершён капитальный ремонт крыш домов на улицах Коминтерна и Привокзальной

В Мурманске после капитального ремонта приняли крыши домов на улицах Коминтерна, 24 и Привокзальная, 10. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов проверил качество выполненных работ.

«На сегодняшний день из краткосрочного плана 2020 года в Мурманской области отремонтировано 244 дома, в том числе завершены работы в домах Коминтерна, 24 и Привокзальная, 10. Здесь за счет субсидии из бюджета Мурманской области выполнялся капитальный ремонт кровли. Также сейчас идет разработка проекта по капитальному ремонту фасада этих домов, который мы планируем сделать в строительном сезоне 2021 года», – отметил Федор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работы на Коминтерна, 24 и Привокзальной, 10 начались 7 августа. За это время подрядчик утеплил чердак, отремонтировал вентиляционные шахты и стропильные системы, а также заменил покрытие кровли, смонтировав профильный лист толщиной 0,7 миллиметра. Закончить капитальный ремонт к 25 октября у рабочих не получилось из-за задержки поставки материала и сложной эпидемиологической обстановки. За срыв сроков на подрядчика будут наложены штрафные санкции.

«Специалисты приходили к 9 и работали до 11 вечера. Мне не мешали – я же тоже на работе в это время. Дискомфорта не доставляли. Капитальным ремонтом очень довольна. Фасад еще покрасят, и будет вообще самый красивый дом в центре», – делится впечатлениями жительница верхнего этажа.