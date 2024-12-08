В Мурманске завершён конкурс «Звезда Арктики»
В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» вчера прошёл заключительный гала-концерт. В нём приняли участие 25 победителей городского смотра-конкурса «Звезда Арктики» в различных номинациях.
Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году на конкурс было подано 115 заявок от коллективов и сольных исполнителей. Самыми популярными направлениями конкурса, как и в прошлом году, оказались хореография и вокал. Для некоторых участников выступление на городском смотре-конкурсе «Звезда Арктики» стало дебютом.
Во время отборочных этапов, которые прошли 26 и 28 ноября, выступления молодых мурманчан оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных хореографов, исполнителей, деятелей сферы культуры и искусства, специалисты сферы молодёжной политики.
Обладателями Гран-при смотра-конкурса «Звезда Арктики» стали следующие участники:
номинация «Движение Арктики»
сольное исполнение, возраст 14-18 лет
• Клопова Анастасия — обучающаяся ГАПОУ МО МКЭИТ, воспитанница МБОУ ДОД г. Мурманска ДДТ им. Торцева;
• Карпенкова Полина — воспитанница студии «Импульс Севера» МБУК г. Мурманска ДК «Первомайский»;
сольное исполнение, возраст 19-25 лет
• Кузнецова Виолетта — обучающаяся ФГАОУ ВО МАУ;
сольное исполнение, возраст 26-35 лет
• Шабалина Людмила — педагог по танцам;
творческие коллективы:
• Ансамбль современной хореографии «Майя» МАУ ДО ДДТ им. Бредова;
• Студия танцев «Инсайд»;
• Ансамбль современного эстрадного танца «QUEST» ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия»;
• Танцевальный коллектив PolarVibe ФГАОУ ВО МАУ;
• Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль «СПОЛОХИ» ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова».
Победители в номинации «Голос Арктики»:
сольное исполнение, возраст 14-18 лет
• Пронькин Артём — обучающийся МБОУ г. Мурманска СОШ № 38;
• Иванова Елизавета — обучающаяся ГАПОУ МО МПК;
сольное исполнение, возраст 19-25 лет
• Мосина Маргарита — педагог-организатор ГАПОУ МО МТКС;
сольное исполнение, возраст 26-35 лет:
• Арестович Яна — педагог ГАПОУ МО МСК.
Победители в номинации «Уникальная Арктика»:
сольное исполнение:
• Шпагин Фёдор — участник народного цирка «Комплимент» ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»;
творческие коллективы
• Студия эстрадно-джазового вокала «Сенсация» и Студия современного танца МБУК г. Мурманска ДК «Первомайский»;
• «Арктические лисицы» — команда по чирлидингу ФГАОУ ВО МАУ;
• Творческий дуэт Цветкова Виктория и Гладкова Владлена (МБУК г. Мурманска ДК «Первомайский»).
Победители в номинации «Звучание Арктики»:
сольное исполнение, возраст 14-18 лет
• Амбарцумян Светлана — обучающаяся ГОБ ПОУ МКИ;
• Шапарь Ева — воспитанница МБУК г. Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»;
сольное исполнение, возраст 19-25 лет
• Мирон Елизавета — обучающаяся ФГАОУ ВО МАУ;
сольное исполнение, возраст 26-35 лет
• Соколова Мария — преподаватель ФГАОУ ВО МАУ;
• Рытов Александр — обучающийся ФГАОУ ВО МАУ, инженер ГОБУЗ МОКБ им. Баяндина;
творческие коллективы
• Дуэт «TwoSS» — обучающиеся ГОБ ПОУ МКИ;
• Образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «Поколение Альфа» МБУК г. Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»;
• Образцовый детский коллектив Мурманской области Вокальный ансамбль «Созвучие» МАУ ДО ДДТ им. Бредова.
Все победители смотра-конкурса «Звезда Арктики» будут награждены дипломами и памятными тематическими кубками. Также специальными дипломами жюри были отмечены 13 сольных исполнителей и творческих коллективов города Мурманска.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28987&page=1