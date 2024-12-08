В Мурманске завершён конкурс «Звезда Арктики»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» вчера прошёл заключительный гала-концерт. В нём приняли участие 25 победителей городского смотра-конкурса «Звезда Арктики» в различных номинациях.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году на конкурс было подано 115 заявок от коллективов и сольных исполнителей. Самыми популярными направлениями конкурса, как и в прошлом году, оказались хореография и вокал. Для некоторых участников выступление на городском смотре-конкурсе «Звезда Арктики» стало дебютом.

Во время отборочных этапов, которые прошли 26 и 28 ноября, выступления молодых мурманчан оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных хореографов, исполнителей, деятелей сферы культуры и искусства, специалисты сферы молодёжной политики.

Обладателями Гран-при смотра-конкурса «Звезда Арктики» стали следующие участники:

номинация «Движение Арктики»

сольное исполнение, возраст 14-18 лет

• Клопова Анастасия — обучающаяся ГАПОУ МО МКЭИТ, воспитанница МБОУ ДОД г. Мурманска ДДТ им. Торцева;

• Карпенкова Полина — воспитанница студии «Импульс Севера» МБУК г. Мурманска ДК «Первомайский»;

сольное исполнение, возраст 19-25 лет

• Кузнецова Виолетта — обучающаяся ФГАОУ ВО МАУ;

сольное исполнение, возраст 26-35 лет

• Шабалина Людмила — педагог по танцам;

творческие коллективы:

• Ансамбль современной хореографии «Майя» МАУ ДО ДДТ им. Бредова;

• Студия танцев «Инсайд»;

• Ансамбль современного эстрадного танца «QUEST» ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия»;

• Танцевальный коллектив PolarVibe ФГАОУ ВО МАУ;

• Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль «СПОЛОХИ» ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова».

Победители в номинации «Голос Арктики»:

сольное исполнение, возраст 14-18 лет

• Пронькин Артём — обучающийся МБОУ г. Мурманска СОШ № 38;

• Иванова Елизавета — обучающаяся ГАПОУ МО МПК;

сольное исполнение, возраст 19-25 лет

• Мосина Маргарита — педагог-организатор ГАПОУ МО МТКС;

сольное исполнение, возраст 26-35 лет:

• Арестович Яна — педагог ГАПОУ МО МСК.

Победители в номинации «Уникальная Арктика»:

сольное исполнение:

• Шпагин Фёдор — участник народного цирка «Комплимент» ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»;

творческие коллективы

• Студия эстрадно-джазового вокала «Сенсация» и Студия современного танца МБУК г. Мурманска ДК «Первомайский»;

• «Арктические лисицы» — команда по чирлидингу ФГАОУ ВО МАУ;

• Творческий дуэт Цветкова Виктория и Гладкова Владлена (МБУК г. Мурманска ДК «Первомайский»).

Победители в номинации «Звучание Арктики»:

сольное исполнение, возраст 14-18 лет

• Амбарцумян Светлана — обучающаяся ГОБ ПОУ МКИ;

• Шапарь Ева — воспитанница МБУК г. Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»;

сольное исполнение, возраст 19-25 лет

• Мирон Елизавета — обучающаяся ФГАОУ ВО МАУ;

сольное исполнение, возраст 26-35 лет

• Соколова Мария — преподаватель ФГАОУ ВО МАУ;

• Рытов Александр — обучающийся ФГАОУ ВО МАУ, инженер ГОБУЗ МОКБ им. Баяндина;

творческие коллективы

• Дуэт «TwoSS» — обучающиеся ГОБ ПОУ МКИ;

• Образцовый самодеятельный коллектив шоу-группа «Поколение Альфа» МБУК г. Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»;

• Образцовый детский коллектив Мурманской области Вокальный ансамбль «Созвучие» МАУ ДО ДДТ им. Бредова.

Все победители смотра-конкурса «Звезда Арктики» будут награждены дипломами и памятными тематическими кубками. Также специальными дипломами жюри были отмечены 13 сольных исполнителей и творческих коллективов города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28987&page=1