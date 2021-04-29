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Мурманская область. Арктика (16+)29.04.21 16:30

В Мурманске завершён монтаж 14 бойлеров в МКД

В Мурманске полным ходом идут работы по замене 30 теплообменников, акты о выбраковке которых были подписаны до 1 октября 2020 года. Деньги на эти цели были выделены из регионального бюджета в размере 34,5 млн рублей. На сегодняшний день закончен монтаж уже 14 бойлеров, восемь из них уже приняты комиссией, ещё на шести продолжаются пусконаладочные работы.

«После выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ управляющая компания должна обратиться в Ростехнадзор, чтобы получить допуск на эксплуатацию теплообменника. Несмотря на то, что мы предупреждаем их заранее, все равно возникают проблемы с документами, и ввод в эксплуатацию затягивается», - подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Активная работа идет по установке и остальных 13 теплообменников. Проекты проходят госэкспертизу, оборудование заказано, на объектах идут подготовительные работы.

Как отметил Федор Денисов, из первоначального списка, который формировался на основании информации, предоставленной администрацией областного центра, пришлось исключить три дома. В доме №3 на улице Полярной Дивизии собственники сами заменили вышедший из строя теплообменник. По проезду Связи, 28 управляющая компания к моменту выделения субсидии из областного бюджета уже заключила договор с компанией на замену бойлера и внесла аванс. Что касается дома на Связи, 26, то здесь требуется замена вида работ. Сейчас рассматриваются варианты установки новых бойлеров в других домах.

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