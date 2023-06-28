В Мурманске завершён первый в 2023 году капитальный ремонт дома по технологии «мокрого фасада»

В Мурманске состоялась комиссионная приёмка выполненных работ по капитальному ремонту фасада в доме №2 на улице Павлова. Этот дом – первый в Мурманской области в этом году, где работы выполнялись по технологии «мокрый фасад».

С установлением положительных температур в Мурманской области традиционно возобновляются так называемые «мокрые» работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

«Мокрыми» называются работы по ремонту фасадов, связанные с использованием растворов и составов, в основе которых одним из главных компонентов является вода, которая замерзает при отрицательных температурах. В отличие от работ по ремонту вентилируемых фасадов, при «мокрых» работах на подготовленные стены наносится штукатурный слой, выполняется выравнивание стен шпатлевкой, предварительная грунтовка поверхностей, а затем окраска.

Помимо обновления фасада в доме №2 на улице Павлова были заменены окна и двери в местах общего пользования, отремонтированы козырьки и крыльца входов в подъезды, восстановлен цокольный карниз. Также рабочие капитально отремонтировали фундамент и подвал данного дома. Ранее в этом же доме были заменены внутридомовые инженерные системы водоснабжения и водоотведения и капитально отремонтирована крыша.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, договор на капитальный ремонт фасада, фундамента и подвала с подрядной организацией ООО «Актив-Энерго» был заключён в ноябре 2022 года. Сроком выполнения работ значился август 2023 года, однако благодаря грамотно организованной работе и взаимодействию с Фондом капитального ремонта подрядчик завершил работы раньше.

Всего краткосрочным планом программы капитального ремонта на 2023 год в Мурманской области запланированы фасадные работы в 51 доме.

Фото: https://gov-murman.ru