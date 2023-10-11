В Мурманске завершён ремонт дворовой территории на улице Карла Маркса

Работы по реконструкции выполнялись в ходе реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Во дворе возле домов №№ 45, 47, 49 и 51 по улице Карла Маркса отремонтирована проезжая часть на площади более трех тысяч кв. метров, обновлено покрытие тротуаров и пешеходных дорожек. На территории проложены резервные трубы и заменены люки инженерных сетей. Завершен ремонт системы наружного освещения — появились 18 новых опор со светильниками.

Выполнены работы по благоустройству территории: установлены урны, скамейки, газонные ограждения, парковочные столбики и бетонные ограничители парковки. Обустроена детская площадка с качелями и песочницей, а также турник для занятий спортом. На территории около 700 кв. метров проведены работы по озеленению.

Как сообщает администрация города Мурманска, в 2023 году в областном центре в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будут реконструированы территории возле 28 жилых домов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25858&page=