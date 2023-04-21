В Мурманске завершён ремонт фасада поликлиники №1 на улице Карла Маркса

К работам приступили в конце 2022 года в рамках государственной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью нацпроекта «Здравоохранение», и плана «На Севере – жить».

Менее чем за 4 месяца подрядная организация «Аксай» полностью изменила внешний облик здания. За это время был установлен современный вентилируемый фасад, облицованный панелями из оцинкованной стали с покрытием «полиэстер» и специальным теплоизоляционным слоем, а также архитектурная подсветка.

«Архитектурная подсветка уже стала неотъемлемой частью нового строительства и капитального ремонта в Мурманской области. Таким образом через городскую среду мы пытаемся восполнить потребность населения в солнечном свете, которого нам так не хватает в период полярной ночи. Не стала исключением и поликлиника на Карла Маркса – здесь также установлена подсветка, которая, как и цветовая гамма, разрабатывалась совместно с Министерством градостроительства и благоустройства области», – отметила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

В прошлом году в поликлинике №1 на улице Карла Маркса были отремонтированы внутренние помещения.

На данный момент в Мурманской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжается ремонт ещё четырёх поликлиник – в Умбе, Оленегорске, Ревде, Мурмашах, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru