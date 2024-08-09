В Мурманске завершён ремонт кровли Детской школы искусств

Напомним, работы в Детской школе искусств №3 на улице Александра Торцева, 14 начались по поручению, которое дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам одной из встреч с мурманчанами.

— Школа искусств — один из центров культурной жизни Ленинского округа, здесь музыке, изобразительному искусству и хореографии обучаются около 300 юных мурманчан, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, отметив, что ребята регулярно демонстрируют высокие результаты в различных конкурсах и фестивалях.

В настоящее время на объекте устроена пароизоляция, теплоизоляция кровли и парапетов, уложен рулонный кровельный материал с устройством узлов примыкания покрытия к выступающим конструкциям. Ремонт полностью завершён.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28248&page=1