В Мурманске завершён ремонт первого объекта улично-дорожной сети в рамках народной программы «На Севере — жить!»

В рамках реализации народной программы «На севере — жить!» в Мурманске завершён ремонт участка проспекта Кольского — от дома №58 до примыкания к улице Морской. Работы велись с 27 апреля по 20 мая.

Подрядной организацией обновлено более 1670 квадратных метра асфальтобетонного покрытия проезжей части и более 640 квадратных метра покрытия тротуаров. Для повышения безопасности и долговечности дорожной инфраструктуры установлено 512 метров бортового камня, восстановлено 8 люков инженерных коммуникаций.

Особое внимание уделено комфорту и доступности городской среды: выполнено озеленение на площади 145 квадратных метров, а также уложено 7 квадратных метров тактильной плитки для удобства маломобильных групп граждан.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы завершены в плановые сроки. Народная программа «На Севере — жить!» продолжает решать важные для северян задачи — делать город более ухоженным, безопасным и удобным для жизни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568855/#&gid=1&pid=1